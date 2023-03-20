У Чернігівській області можуть збільшити кількість ППО: Наєв провів нараду

Керівництво української армії провело нараду в Чернігівській області. Власне, обговорили посадові питання стосовно того, як забезпечити захист прикордонних районів Півдня України від ворожих обстрілів.

Як відомо, російські загарбники регулярно обстрілюють області на Півдні нашої держави, наражаючи на небезпеку життя цивільних громадян. Водночас в Збройних Силах констатували, що головне завдання зараз – забезпечити безпеку мирного населення.

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Хто був присутній на зустрічі

Зауважимо, що спільну нараду командування української армії провело 19 березня через те, що ворог атакує прифронтові райони артилерійськими системами та мінометами.

Відомо, що захід відбувся на виконання завдання Президента України. У ньому взяли участь:

командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв;

командир угруповання військ, бригадний генерал Дмитро Красильников;

начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус;

начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський;

інші представники органів державної влади.

Окрім того, зі слів Наєва зрозуміло, що в регіоні збільшуватимуть кількість систем протиповітряної оборони.

Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів наносити вогневе ураження по цивільних об'єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордонні Чернігівщини, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо надалі втілювати в життя,

– повідомив він.

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