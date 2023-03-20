У Чернігівській області можуть збільшити кількість ППО: Наєв провів нараду
Джерело:Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Керівництво української армії провело нараду в Чернігівській області. Власне, обговорили посадові питання стосовно того, як забезпечити захист прикордонних районів Півдня України від ворожих обстрілів.
Як відомо, російські загарбники регулярно обстрілюють області на Півдні нашої держави, наражаючи на небезпеку життя цивільних громадян. Водночас в Збройних Силах констатували, що головне завдання зараз – забезпечити безпеку мирного населення.
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Хто був присутній на зустрічі
Зауважимо, що спільну нараду командування української армії провело 19 березня через те, що ворог атакує прифронтові райони артилерійськими системами та мінометами.
Відомо, що захід відбувся на виконання завдання Президента України. У ньому взяли участь:
- командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв;
- командир угруповання військ, бригадний генерал Дмитро Красильников;
- начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус;
- начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський;
- інші представники органів державної влади.
Окрім того, зі слів Наєва зрозуміло, що в регіоні збільшуватимуть кількість систем протиповітряної оборони.
Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів наносити вогневе ураження по цивільних об'єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордонні Чернігівщини, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо надалі втілювати в життя,
– повідомив він.
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Окупанти шукали українські системи ППО на Чернігівщині
- Не так давно в мережі з'явились кадри, на яких видно сліди в небі над Чернігівщиною від польотів ворожої авіації. Тоді експерти припустили, що ворог за допомогою літальних апаратів шукав українські установки ППО.
- Навряд, звісно, йому вдалось хоч чогось досягнути. Однак цей факт вкотре підтверджує ефективність нашої протиповітряної оборони та те, що окупанти з кожним днем вбачають все менше сенсу в ракетних та дронових атак, оскільки українська ППО вкрай ефективна. І без її ліквідації загарбникам не вдасться досягнути бажаних цілей.
- Хоча дуже уже малоімовірно, що самі окупанти сподіваються на перемогу. До того ж Повітряні сили нарощують свою міць. До речі, речник Юрій Ігнат констатував, що є вже певні зрушення у питанні надання нам винищувачів F-16. Цей крок зробить нашу авіацію вкрай стійкою.