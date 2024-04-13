На Донеччині росіяни влучили в 5-поверхівку: рятувальники не можуть почати розбір завалів

У Донецькій області військова адміністрація б'є на сполох. Центр регіону перебуває під потужними обстрілами. Унаслідок атак 13 квітня є нові жертви в кількох громадах.

Росіяни рівняють Донеччину із землею. Голова Донецької ОВА повідомив, що в кількох громадах унаслідок обстрілів 13 квітня загинули люди.

Дивіться також Окупанти розстріляли цивільне авто на Чернігівщині: водій загинув

Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Очеретиному

Філашкін повідомив, що в Очеретине росіяни скинули КАБ-500 на 5-поверхівку. Наразі достеменно відомо про одну поранену. Під завалами можуть перебувати люди, однак рятувальники не можуть почати пошуково-рятувальні роботи.

Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію,

– повідомив очільник ОВА.

Також на території громади постраждало Нетайлове – там ворог убив двох людей. За даними прокуратури, це подружня пара – чоловік та дружина у віці 60 років. Прилетіло по їхньому приватному будинку.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Є загиблі та поранені у ще двох громадах

За словами Філашкіна, також були влучання по Курахівській та Мар'їнській громаді.

У Курахівській громаді загинула 66-річна жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.

Посадовець зазначив, що залишатися на Донеччині – небезпечно.

Ці страшні удари – черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут – небезпечно,

– сказав Філашкін.

До речі, за минулу добу, 12 квітня, росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Загинули 2 людини, 8 зазнали поранень.

Наслідки обстрілів Донеччини 12 квітня