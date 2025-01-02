Минулий рік був найскладнішим для енергосистеми від початку війни, – Галущенко

Росіяни продовжують обстрілювати та руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми з часів повномасштабного вторгнення.

Відповідну заяву зробив Міністр енергетики Герман Галущенко. Він повідомив, що руйнування внаслідок ударів по енергетиці були більшими, ніж у попередні роки, передає 24 Канал з посиланням на слова глави Міненерго в ефірі телемарафону.

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Що каже Галущенко про стан енергосистеми

За словами Галущенка, у 2024 році змінився характер та складність російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. А також зброя, яку використовували росіяни.

Це дійсно був найскладніший рік. Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (росіяни – 24 Канал) починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024 році – набагато заздалегідь, з березня,

– каже Галущенко.

Зазначимо, що у 2024 році росіяни здійснили 13 масових атак на енергетичну інфраструктуру України. Найчастіше під прицілом ворога були енергооб'єкти у Львівській та Івано-Франківській областях.

За рік держава втратила щонайменше 9 гігаватів генеруючих потужностей, що дорівнює третині споживання електроенергії до повномасштабного вторгнення.