У прокуратурі заявили, що Росія атакувала деякі енергооб'єкти України понад 40 разів

Росія продовжує атакувати українську енергосистему. За даними прокуратури, деякі енергооб'єкти атакувалися росіянами майже пів сотні разів.

Загалом енергосистема України зазнала збитків на понад 1 мільярда доларів. Про це розповів заступник генпрокурора Олексій Хоменко під час міжнародної конференції "Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об'єкти".

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Жодна область не уникнула атак на енергооб'єкти

Як повідомив Олексій Хоменко, загалом унаслідок російських обстрілів української енергетичної системи загинули 35 цивільних осіб, ще понад сотня людей була травмована.

Якщо енергетичну інфраструктуру можливо відновити за допомогою наших міжнародних партнерів, то я хотів би наголосити, що ці удари забрали життя цивільних громадян, у тому числі працівників енергетичних підприємств. Загинуло 35 цивільних людей унаслідок цих ударів, більше ста людей були травмовані,

– сказав прокурор.

Він додав, що від російських атак постраждали енергооб'єкти в усіх областях України.

По деяких енергооб'єктах окупанти били понад 40 разів. Для своїх атак, за даними прокуратури, вони застосували артилерію і ракети.