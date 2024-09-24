Б'ють не лише ракетами і КАБами: що стає мішенню росіян на Харківщині

Росіяни щодня завдають ударів по Харкову. Від вечора 23 вересня і весь наступний день ворог бив по місту та області різними засобами, всі вони дуже потужні та мають руйнівний ефект.

Вперше окупанти вдарили 23 вересня приблизно о 17:40 по околицях міста. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що внаслідок атаки сталося займання, яке довелося ліквідовувати рятувальникам.

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Куди цілиться Росія обстрілюючи Харківщину

Примітно, що одне з влучань прийшлося по цвинтарю. Таку ціль обрала для себе Росія. Інший удар був по чистому полі, а наступний по житловій забудові. На щастя, обійшлося без жертв і великих руйнацій.

Ворог бив з реактивної системи "Торнадо". Цим типом озброєння, касетними снарядами, а також КАБами обстріляли Старий Салтів. Там є серйозні пошкодження: постраждала адмінбудівля, автомобілі. На жаль, є поранені правоохоронці,

Що відомо про поранених

Якщо говорити за добу 23 вересня, то в області є п'ять поранених і дві жертви. У Куп'янську загинула 82-річна жінка внаслідок удару Росії по житловому будинку. В іншому селі загинув 51-річний чоловік.

Людей з Куп'янщини закликають погоджуватися на евакуацію. Адже ворог безжально б'є саме по цивільних об'єктах. Мішенню окупантів стають навчальні заклади, бази відпочинку, адмінбудівлі, де вони бачать скупчення цивільних автомобілів.

Окрім ракет і КАБів, використовують касетні боєприпаси, FPV-дрони. Внаслідок цього постраждали 4 правоохоронці та цивільна жінка. Її госпіталізували.