Окупанти знову вгатили по освітніх закладах у Харкові: ексклюзивні фото руйнувань

Вночі 15 липня окупанти обстріляли школу в Індустріальному районі Харкова. Будівля зазнала руйнувань.

Обстріл трапився близько 3 години ночі. Крім того, російські військові завдали удару по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та трамвайні колії.

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Поруч зі школою утворилася велика вирва

На території школи знайшли уламки ракети. Журналістка 24 каналу відвідала школу в Індустріальному районі міста. На місці удару утворилася величезна вирва. Також на фото можна побачити, яких руйнувань зазнали шкільні класи.

Окупанти зруйнували школу в Індустріальному районі: фото Анни Черненко для 24 каналу

Прокуратура розпочала досудове розслідування

Наразі тривають слідчі дії, а усі дані уточнюються. Згодом матеріали кримінального провадження передадуть за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До слова, вночі на 14 липня російські окупанти теж завдали ракетних ударів по декількох районах Харкова. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство в Основ'янському районі Харкова, а також приміщення ангара депо метрополітену у Салтівському районі.

Мирні жителі Харкова щодня страждають від обстрілів російських загарбників.

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