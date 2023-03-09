Увесь Харків сьогодні без світла: наслідки російської атаки 9 березня

Російські окупанти вкотре масовано атакували українську енергосистему ракетами. Через це в багатьох регіонах довелося ввести екстрені відключення.

У Харкові, де сьогодні сталося 15 прильотів ракет С-300, усі місцеві мешканці залишилися без світла. Про це повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

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Яка ситуація з енергопостачанням у Харківській області

За інформацією місцевого обленерго, через ворожі обстріли у Харкові сьогодні, 9 березня, відсутнє енергопостачання. Однак світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах області.

Відомо, що ремонтні бригади вже виїхали на місця влучань. Фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням живлення, щоб повернути електроенергію в домівки харків'ян.

У разі надзвичайної ситуації жителі Харківщини можуть отримати інформацію по радіо

Якщо тривалий час не буде світла чи буде відсутній мобільний зв'язок, жителі Харківської області зможуть отримати оперативну інформацію по радіо. Мовиться про радіостанції Суспільного мовника, а також військову радіостанцію України "Армія FM". Перелік доступних частот можна знайти тут.

У разі надзвичайних ситуацій можна скористатися радіо / Інфографіка Харківської ОВА

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У Харківській області щонайменше 15 прильотів С-300