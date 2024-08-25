Розпочалась 914 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення. При цьому і самі ведуть наступальну операцію на території Курської області Росії.
Про головні події дня станом на 25 серпня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування Сил оборони, розповідає 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ взяли під контроль Суджу, ворог наступає на Покровськ: як змінилася лінія фронту за тиждень
06:32, 25 серпня
Обстріл Бєлгородської області
Губернатор Бєлгородської області Росії Вячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгородської області. ЗСУ нібито завдали удар по Рокитному. За його словами, є жертви та постраждалі серед росіян.
Крім того, пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.
06:27, 25 серпня
У Харкові є постраждалі
Окупанти вдарили по обласному центру й Чугуєву. Внаслідок російського обстрілу вкотре постраждали цивільні.
Так, серед постраждалих внаслідок ракетного удару – дитина.
Спершу зазначалось, що за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих, – цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років. Станом на 05:00 кількість постраждалих зросла до 3.
Серед постраждалих – дитина 4 років. У неї гостра реакція на стрес, минулось без госпіталізації.
06:25, 25 серпня
У Харкові прогриміли вибухи
Після 4 ранку вибухи пролунали в Харкові. За інформацією моніторингових спільнот, ворог запустив 2 авіаційні ракети Х-59/69 з літаків Су-57.
О 04:01 Повітряні сили повідомляли, що фіксують швидкісну ціль на Харківщині, яка летить південно-західним курсом.
06:06, 25 серпня
Росія піде на переговори, якщо Україна діставатиме ракетами до Пітера і Москви, – The Guardian
The Guardian з посиланням на джерела, пише, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу".
В статті йдеться, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.