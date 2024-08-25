Розпочалась 914 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення. При цьому і самі ведуть наступальну операцію на території Курської області Росії.

Про головні події дня станом на 25 серпня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування Сил оборони, розповідає 24 Канал.

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