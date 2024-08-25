Так, серед постраждалих внаслідок ракетного удару – дитина.

Спершу зазначалось, що за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих, – цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років. Станом на 05:00 кількість постраждалих зросла до 3.

Серед постраждалих – дитина 4 років. У неї гостра реакція на стрес, минулось без госпіталізації.