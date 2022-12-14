Усе потрощене й засипане уламками: кадри з обстріляної окупантами Херсонської ОВА

Зранку 14 грудня росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА, яка розташована в центрі міста. На щастя, постраждалих в адмінбудівлі немає.

Однак вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках поблизу. Як виглядає уражена ОВА зараз, дивіться далі.

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У якому стані зараз Херсонська ОВА

Близько 11 ранку 14 грудня окупанти цинічно обстріляли середмістя Херсона реактивними системами залпового вогню. Ціллю снарядів виявилася Херсонська ОВА.

Як виглядає адмінбудівля у Херсоні після ворожого обстрілу / Фото Кирила Тимошенка

Російські загарбники пошкодили в ній два поверхи. На фото і відео з місця подій видно, що у будівлі все потрощене і засипане купою уламків.

Наслідки обстрілу будівлі Херсонської ОВА в центрі міста: дивіться відео

Зауважимо, що адмінбудівля розташована у самому центрі міста. Саме біля неї збиралися херсонці, коли зустрічали ЗСУ.

Херсонська ОВА стала своєрідним символом незламності та визволення для українців. Мабуть, тому так не сподобалася загарбникам. Окупанти не змогли її втримати, тому вирішили знищити.

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