Зранку росіяни обстріляли ринок у Херсоні: під ударом опинилися торгові місця

Росіяни вдарили по середмістю Херсона. Ворог атакував один із місцевих ринків.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що черговий день почався для жителів Херсона із канонади російських обстрілів.

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Противник вдарив по Херсону

З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Під удар потрапили торгові місця. Люди втратили майже весь товар.

На щастя, постраждалих серед херсонців немає.

Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі росіяни здійснили запуск "Шахедів" по Україні. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА, зокрема в Київській області. Сталося падіння уламків дронів в 2 районах, повідомили в ОВА,

В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу ліквідовано.

Понівечено 2 нежитлові будівлі, вибиті вікна та посічені фасади. Також зафіксовано падіння на відкритій місцевості.