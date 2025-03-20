Як росіяни полюють на цивільних у Херсоні: у CNN показали моторошні кадри

Російські військові продовжують щодня тероризувати мирне населення України. Дрони вбивають перехожих просто на вулицях Херсона.

Кореспонденти CNN відвідали українське місто й показали, як агресор знущається з його жителів, передає 24 Канал. Ситуацію також прокоментував начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Як росіяни тероризують Херсон

Мешканці Херсона змушені ризикувати своїм життям щоразу, коли виходять на вулицю. За словами журналістки, найбільше людей лякає дзижчання безпілотників.

На багатьох будівлях видно шрами років конфлікту – вибиті й забиті дошками вікна, шматки уламків, розкидані від снарядів, що влучили в бетон,

– зазначає вона.

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До слова, 19 березня загинув 25-річний херсонський волонтер Олександр Івахненко. Він потрапив під ворожий обстріл, коли допомагав лагодити вікна після попередньої атаки.

Хлопець доставляв землякам гуманітарну допомогу ще під час окупації міста, за що росіяни його затримали й побили. Олександр виїхав, однак повернувся одразу після звільнення Херсона.