Як виглядає зруйнована росіянами будівля Херсонської ОВА зсередини: з'явилися фото
- Херсонська ОВА зазнала кількох ракетних ударів і авіаударів керованими авіабомбами, що призвело до значних руйнувань.
- Будівля не використовувалась у цивільних чи військових цілях після деокупації, атака на неї розцінюється як терор проти мирного населення.
- Один із авіаударів влучив у житловий будинок поруч з будівлею облради, що розташована серед житлового фонду.
Херсон регулярно стає ціллю російських терористичних атак. Місцева влада показала фото приміщення Херсонської ОВА, яка не раз зазнавала обстрілів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис першого заступника голови – керівника виконавчого апарату Херсонської облради Юрія Соболевського.
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Які наслідки атак по будівлі Херсонської ОВА?
Юрій Соболевський показав, що зараз із середини виглядає будівля Херсонської облради та ОВА після кількох ракетних ударів і нещодавніх авіаударів керованими авіабомбами (КАБами).
Ще раз підкреслю: після деокупації міста ця будівля не використовувалась ані в цивільних, ані у військових цілях. Будівля була пустою. Атака на неї – черговий акт терору з боку росіян проти мирного населення Херсона,
– зазначив Соболевський.
Як розповів посадовець, один із російських КАБів влучив у житловий будинок, розташований поруч. Та і в цілому будівля Херсонської облради розташована в оточенні житлового фонду.
Наслідки російських ударів по Херсонській ОВА / фото Юрія Соболевського
Зауважимо, днями окупанти кілька разів вдарили по автомобільному мосту, який веде до мікрорайону Корабел. Люди можуть залишитися в ізоляції, тому влада закликає виїжджати в інші райони Херсона чи в область.