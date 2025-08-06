Херсон регулярно стає ціллю російських терористичних атак. Місцева влада показала фото приміщення Херсонської ОВА, яка не раз зазнавала обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис першого заступника голови – керівника виконавчого апарату Херсонської облради Юрія Соболевського.

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Які наслідки атак по будівлі Херсонської ОВА?

Юрій Соболевський показав, що зараз із середини виглядає будівля Херсонської облради та ОВА після кількох ракетних ударів і нещодавніх авіаударів керованими авіабомбами (КАБами).

Ще раз підкреслю: після деокупації міста ця будівля не використовувалась ані в цивільних, ані у військових цілях. Будівля була пустою. Атака на неї – черговий акт терору з боку росіян проти мирного населення Херсона,

– зазначив Соболевський.

Як розповів посадовець, один із російських КАБів влучив у житловий будинок, розташований поруч. Та і в цілому будівля Херсонської облради розташована в оточенні житлового фонду.

Наслідки російських ударів по Херсонській ОВА / фото Юрія Соболевського

Зауважимо, днями окупанти кілька разів вдарили по автомобільному мосту, який веде до мікрорайону Корабел. Люди можуть залишитися в ізоляції, тому влада закликає виїжджати в інші райони Херсона чи в область.