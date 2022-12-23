Жителям Херсона рекомендують евакуюватися: можуть залишитися без тепла і води
Джерело:Мінреінтеграції
Після деокупації Херсона окупанти продовжують систематично обстрілювати населення міста. Місцева влада закликає жителів евакуюватися у більш безпечні регіони.
Керівництво Херсонської ОВА звернулося з таким проханням до жителів мікрорайону Острів. Наголошують, що містяни можуть залишитись без води та світла.
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Окупанти продовжують обстрілювати Херсон
Через постійні ворожі обстріли мікрорайон Острів залишається зоною підвищеної небезпеки. Відтак, існує висока ймовірність того, що жителі можуть залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.
Варто додати, що Херсонська ОВА допомагає всім охочим безкоштовно евакуюватися.
Щоб подати заявку, необхідно звернутися на гарячу лінію: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45. Виїхати допомагають також волонтерські організації.
Ситуація в Херсонській області: що відомо
- Російські загарбники 19 грудня 42 рази обстріляли Херсонщину. Вони били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також по області завдали ракетного удару. На жаль, внаслідок атак були жертви – загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- Окрім цього, окупанти пошкодили будівлю Херсонської ОВА. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що також постраждали житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критична інфраструктура. За попередніми даними, ворог атакував території системами залпового вогню та ракетами типу С-300
- 17 грудня окупанти влучили й у штаб гуманітарної допомоги. Ба більше, у Херсонській міськраді підкреслюють, що окупанти навмисне цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям. На жаль, внаслідок атаки 1 жінка померла, а ще 2 людей потрапили у лікарню.