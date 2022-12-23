Жителям Херсона рекомендують евакуюватися: можуть залишитися без тепла і води

Після деокупації Херсона окупанти продовжують систематично обстрілювати населення міста. Місцева влада закликає жителів евакуюватися у більш безпечні регіони.

Керівництво Херсонської ОВА звернулося з таким проханням до жителів мікрорайону Острів. Наголошують, що містяни можуть залишитись без води та світла.

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Окупанти продовжують обстрілювати Херсон

Через постійні ворожі обстріли мікрорайон Острів залишається зоною підвищеної небезпеки. Відтак, існує висока ймовірність того, що жителі можуть залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.

Варто додати, що Херсонська ОВА допомагає всім охочим безкоштовно евакуюватися.

Щоб подати заявку, необхідно звернутися на гарячу лінію: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45. Виїхати допомагають також волонтерські організації.

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