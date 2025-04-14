Живуть без води й світла: чому люди не хочуть виїжджати зі зруйнованих сіл Херсонщини

Тема евакуації з сіл, які розташовані на березі Дніпра, залишається досить важкою. Попри обстріли та постійну небезпеку, місцеві все одно відмовляються покидати свої домівки.

Журналіст із Херсона Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що люди живуть у селах, яких практично не існує. Внаслідок російських обстрілів вони були майже повністю знищені.

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Чому місцеві не виїжджають

Кожну ситуацію треба розглядати окремо, але серед основних причин – бажання залишатися ближче до рідного дому. Вздовж Дніпра є низка сіл, які повністю зруйновані. Від них залишилися тільки підвали й залишки забудови. Але навіть там досі живуть люди.

Де є хоч якісь будинки, то люди не виїжджають, бо мають господарство, майно. Я бачив матеріал про людей з села, яке в дельті Дніпра. Коли їм зруйнували будинок, то вони виїхали, але недалеко, тобто все одно хочуть бути ближче додому,

– розповів Сергій Нікітенко.

Люди, які виїхали з прибережних сіл, зараз живуть трохи далі у степу. Туди постійно прилітають КАБи, безпілотники, але все одно вони далеко не виїжджають.

Куди найбільше цілиться ворог

Росіяни продовжують атакувати інфраструктуру, енергетику, цивільних. Вони навіть не намагаються приховати свої злочини, а навпаки ними хизуються. Часто викладають у соцмережах, як вбили бабусю на велосипеді чи зруйнували школу.

Постійно страждає інфраструктура. Нещодавно росіяни знову атакували водоканал. Б'ють по трансформаторних підстанціях, школах, лікарнях, енергетичних об'єктах,

– додав Сергій Нікітенко.

Крім цього, ворог намагається уразити ремонтні групи, які приїжджають, щоб усунути неполадки. Через постійні обстріли велика кількість людей залишається без води та світла.

Наприклад, є села на річці Інгулець, в яких світла немає з листопада 2022 року. Це майже 2,5 роки. Таких сіл багато в кожній громаді,

– підкреслив журналіст.

Загалом перелічувати проблеми, з якими стикаються жителі Херсонщини, можна дуже довго. Ворог не припиняє свого терору та хоче завдати українцям якнайбільше шкоди.

Зауважимо, під ударами ворога також постійно перебуває Херсон. Окупанти 7 квітня влучили в будинок, де перебувала вагітна жінка з 2-річним сином. Вони опинилися під завалами. Відомо, що жінка накрила дитину своїм тілом. На щастя, їх витягнули рятувальники й доправили в лікарню.