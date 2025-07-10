Дуже сильний свист, що різав вуха, – мешканка Києва розповіла про удар "Шахедом"

У ніч на 10 липня Київ зазнав потужної атаки російських дронів-камікадзе та ракет. Унаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування й жертви, зокрема в житлових будинках. Мешканка столиці Катерина, у будинок якої влучив "Шахед", розповіла про пережитий жах та дивом врятоване життя.

Жінка розповіла, що в момент удару перебувала вдома й лише за кілька секунд зрозуміла, що безпілотник летить просто у її бік. Шум вибуху та вогонь миттєво перетворили квартиру на чорний попіл. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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"Пам'ятаю крик і свист шахеда"

Жінка Катерина, яка пережила ворожу атаку, розповіла, що в момент атаки почувся різкий свист, який різав вуха.

Дуже сильний свист, різав вуха… Зрозуміла, що це безпілотник летить у мій бік. Я одразу відбігла від вікон і пам'ятаю свій крик, пам'ятаю цей звук, коли розлітаються всі вікна, все летить у мій бік. У перші секунди – це, напевно, шок,

– розповіла вона.

За її словами, попри паніку, вона швидко зібрала документи, телефон та рюкзак і вибігла з приміщення. Квартира Катерини розташована на третьому поверсі, тоді як на п'ятому поверху все охопив вогонь.

Квартира на п'ятому поверсі горіла повністю, усе одразу було в червоному вогні. Я думала, що там ніхто не вижив, але жінка вижила,

– зазначила Катерина.

Після атаки жінка змогла повернутися до свого житла, щоб оцінити наслідки. За її словами, усе затоплено, стіни закопчені, стоїть сильний запах гару. Усі речі які вцілили вона винесла.

Нагадаємо, вибухи в столиці лунали в ніч на 10 липня. Повітряні сили повідомили про атаку "Шахедами" та ракетами, які рухалися в бік Києва. Унаслідок масованої атаки в різних районах міста спалахнули пожежі, на вулицях було чути потужні вибухи.

Найбільші руйнування зафіксували у Шевченківському районі, де дрон влучив у житловий будинок. У Подільському районі зруйнували амбулаторію та гуртожиток, де загинули 22-річна поліцейська Марія Дзюмага та 68-річна жінка.

Також наслідки фіксували у Голосіївському, Дарницькому, Солом’янському, Деснянському та Оболонському районах. Через руйнування на багатьох вулицях перекрили рух транспорту та змінили маршрути.