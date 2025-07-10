Більшість летіла на Київ: у мережі показали маршрути, як Росія атакувала Україну 10 липня

Росія вночі 10 липня здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Сотні дронів-камікадзе та ракети різних типів летіли з кількох напрямків. Головним напрямком атаки для ворога стали Київ та Полтавщина.

Маршрут ворожих ударів відобразили на мапі. Лише по Києву Росія застосувала майже 400 дронів-камікадзе, балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101 та зенітні ракети С-300. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на monitoring.

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Маршрут атак відобразили на карті

На візуалізації видно, як ворожі дрони та ракети рухалися в напрямку Києва та Полтавської області. Атака тривала кілька годин. У столиці перші вибухи пролунали вже через 15 хвилин після оголошення тривоги.

У місті зафіксували численні влучання та падіння уламків. Через це в багатьох районах спалахнули пожежі, зокрема горіли житлові будинки, склади та інші споруди.

Візуалізація сьогоднішнього удару / Фото monitoring

Росія атакувала понад 400 дронами та ракетами

У ніч на 10 липня Росія скерувала по Україні потужний ракетно-дроновий удар. Для атаки застосували:

397 ударних дронів Shahed

8 балістичних ракет "Іскандер-М"

6 крилатих ракет Х-101

4 зенітні керовані ракети С-300

Сили протиповітряної оборони збили 178 ворожих цілей, ще 204 цілі залишилися локаційні втраченими.

Внаслідок атаки у Києві загинули щонайменше двоє людей. Серед них 22-річна поліцейська Марія Дзюмага та 68-річна жінка. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих, також є неповнолітня дівчина 2008 року народження.

Зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру в Шевченківському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському, Оболонському та інших районах столиці. У столиці досі тривають ліквідація наслідків та рятувальні роботи.

Вночі Росія атакувала й Полтавську область, де застосувала дрони-камікадзе. Більшість цілей збила ППО. Однак у Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.