Більшість летіла на Київ: у мережі показали маршрути, як Росія атакувала Україну 10 липня
- У ніч на 10 липня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ та Полтавську область, використавши 397 дронів Shahed, 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101 та 4 зенітні ракети С-300.
- У мережі опублікували карту з маршрутами дронів та ракет під час атаки 10 липня. На візуалізації чітко видно, що було основною ціллю росіян.
Росія вночі 10 липня здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Сотні дронів-камікадзе та ракети різних типів летіли з кількох напрямків. Головним напрямком атаки для ворога стали Київ та Полтавщина.
Маршрут ворожих ударів відобразили на мапі. Лише по Києву Росія застосувала майже 400 дронів-камікадзе, балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101 та зенітні ракети С-300. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на monitoring.
Читайте також Росія здійснила рекордну комбіновану атаку: мапа руху ракет і "Шахедів"
Маршрут атак відобразили на карті
На візуалізації видно, як ворожі дрони та ракети рухалися в напрямку Києва та Полтавської області. Атака тривала кілька годин. У столиці перші вибухи пролунали вже через 15 хвилин після оголошення тривоги.
У місті зафіксували численні влучання та падіння уламків. Через це в багатьох районах спалахнули пожежі, зокрема горіли житлові будинки, склади та інші споруди.
Візуалізація сьогоднішнього удару / Фото monitoring
Росія атакувала понад 400 дронами та ракетами
У ніч на 10 липня Росія скерувала по Україні потужний ракетно-дроновий удар. Для атаки застосували:
- 397 ударних дронів Shahed
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М"
- 6 крилатих ракет Х-101
- 4 зенітні керовані ракети С-300
Сили протиповітряної оборони збили 178 ворожих цілей, ще 204 цілі залишилися локаційні втраченими.
Внаслідок атаки у Києві загинули щонайменше двоє людей. Серед них 22-річна поліцейська Марія Дзюмага та 68-річна жінка. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих, також є неповнолітня дівчина 2008 року народження.
Зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру в Шевченківському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському, Оболонському та інших районах столиці. У столиці досі тривають ліквідація наслідків та рятувальні роботи.
Вночі Росія атакувала й Полтавську область, де застосувала дрони-камікадзе. Більшість цілей збила ППО. Однак у Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.