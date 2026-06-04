Частково це вдається, – командир "Ахіллесу" сказав, чого добивається Путін ударами по Києву

Перші удари Росії на початку повномасштабного вторгнення були націлені на знищення військового потенціалу України. Однак з другої половини 2022 року країна-агресорка почала системно атакувати цивільне населення. Діючи так донині, Кремль переслідує декілька цілей.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, уточнивши, що перша мета ворога – всередині країни донести до громадян думку, що для того, аби їм зберегти своє життя, треба виїхати з України.

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Масована атака по Україні: який наратив набирає обертів?

Друга ціль Росії, регулярно обстрілюючи українські міста, криється у тому, аби змусити українців вимагати від своєї влади переглянути плани щодо оборони й підписати мирну угоду на умовах, які пропонує російська сторона, зокрема віддавши свої території. Зі слів командира 429 бригади, коли сьогодні Україна активно почала змінювати хід бойових дій, російська армія навмисно завдає масованих ударів по Києву.

Росія це робить з політичних міркувань. Після кожного удару по території України, зокрема столиці, підтримка курсу до знищення Росії автоматично знижується,

– підкреслив Федоренко.

Тому що наратив в межах інформаційної війни про те, що начебто росіяни б'ють у відповідь на українські атаки, зі слів Федоренка, злітає до небес. Він переконаний, що Кремль намагається досягти того рівня, коли українське суспільство почне говорити про те, що не варто стріляти по російській території.

Вимушений сказати, що, на жаль, частково це вдається. Якщо послухати розмови, які відбуваються в кав'ярнях, то звучать міркування від тих, хто не розуміється у військовій справі, що, можливо, не варто стріляти по Росії. Хоча у випадку зі Старобільськом Росія забула сказати, що там був знищений об'єкт, на якому базувався спецпідрозділ "Рубікон",

– озвучив Федоренко.

Про ситуацію на фронті: дивіться у відео

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" наголосив, що Росія безцеремонно і нещадно тероризує український народ протягом декількох років, хоча почала отримувати зворотну реакцію лише у 2025-му (у вигляді ударів по своїй території). Тож, з його слів, не варто розцінювати нинішні масовані російські атаки як відповідь на українські дронові удари, бо росіяни почали так гатити по Україні ще до цього, у 2022-му.

Федоренко підсумував, що якби Україна не почала атакувати дронами Росію, тим самим послаблюючи її, то частота і кількість її ударів по українських населених пунктах, зокрема і столиці, була б більшою. Адже в неї було б більше грошей для закупівлі та виготовлення нової зброї.

Чому Росія вчергове атакувала Київ: версія ISW

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни озвучив свою версію, чому російська армія 2 червня завдала чергового комбінованого удару по українській столиці. У звіті ISW вказано, що ключова мета Росії полягала у тому, аби відвернути увагу від своїх невдач на фронті та неспроможності убезпечити власну територію від українських дронів, які атакують регулярно об'єкти її ВПК, порти й нафтопереробні заводи.

Аналітики також зауважили на тому, що Кремль прагнув скористатися тим, що Україна відчуває дефіцит ракет до систем Patriot. В ISW також переконані, що Росія навіть попри атаку по Старобільську (Луганська область) все одно продовжувала б удари по українській столиці та інших містах, як робила це раніше.