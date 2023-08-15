Обстріл Львівщини: 15 постраждалих, наймолодшому – 10 років

Уранці 15 серпня росіяни завдали чергового масованого ракетного улару по Україні, зокрема по Львівщині. Унаслідок ворожої атаки в області постраждали 15 людей.

Про це під час брифінгу розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Унаслідок атаки 5 людей опинилися у лікарнях.

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У якому стані потерпілі

Наймолодшому серед постраждалих унаслідок ракетної атаки по Львівській області 10 років. Найстаршій потерпілій – 72. На щастя, жертв немає.

Очільник ОВА також розповів, що серед госпіталізованих потерпілих немає людей у важкому стані, то ж їхньому життю нічого не загрожує.

На щастя, загиблих немає, але 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. 5 травмованих госпіталізовано, людей у важкому стані поміж них немає. Стан ще 5 оцінюють як легкий,

– розповів Козицький.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що у більшості постраждалих подряпини та порізи через вибиті вікна ударною хвилею. Унаслідок атаки пошкоджено 40 житлових будинків, 20 з яких у Залізничному районі Львова.

Головне про масовану атаку 15 серпня

Уночі та вранці 15 серпня ворог завдав масованого удару по Україні. Під ударом опинилися області у різних регіонах. Крім Львівщини окупанти атакували низку інших населених пунктів.