Вогонь горів майже 5 годин: рятувальники розповіли про ліквідацію удару у Львові

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала, зокрема, Львівщина. Упродовж п'яти годин горів житловий будинок. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли детально про наслідки атаки на цивільну інфраструктуру.

Під ранок 15 серпня російські загарбники випустили 28 крилатих ракет різних типів. ППО збила 16 цілей в різних куточках нашої країни, однак є чимало пошкоджень. Зокрема, зайнялась п'ятиповерхівка у Львові.

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Ліквідація наслідків удару по Львову

Власне, голова ОВА Максим Козицький повідомляв про те, що росіяни атакували Львівську область у період від 05:20 до 05:30. А от у ДСНС констатували, що вдалось ліквідувати пожежу, що зайнялась в багатоповерхівці через удар аж о 10:20. Тобто можна підсумувати, що горів будинок 5 годин.

До гасіння залучили 45 представників особового складу та 9 одиниць техніки,

– наносили у пресслужбі ДСНС

Також свій коментар щодо цього дав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. "Ще одна ніч і ще більше жаху. Масований ракетний обстріл українських міст. Цивільні об'єкти, житлові будинки, підприємства – ось проти чого воює агресор", – написав він.

Рятувальники гасять багатоповерхівку у Львові / Фото ДСНС

Зверніть увагу! На щастя, обійшлось без жертв. Однак є постраждалі внаслідок цієї атаки не лише по Львову, а й – області. Зокрема, росіян вдарили по приватному сектору в Ставчанах і Суховолі.

Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, силам ППО вдалось збити одну з шести ракет над регіоном.

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