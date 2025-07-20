Люди знають, куди йти, – Садовий розповів, у якому стані укриття у Львові

Укриття Львова у досить непоганому стані. Сьогодні не виникає проблем, що у місті немає де сховатися під час атак. Зокрема, після останнього потужного прильоту не було загиблих.

Львів'яни знають, де є найближчі укриття, у яких можна сховатися. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Коли був останній потужний приліт, не було жодних жертв, ніхто не загинув. Зруйнували не один будинок, але ці люди були в укриттях. На щастя, люди на четвертий рік війни вже знають, де є найближчі укриття, куди можна піти", – заявив мер.

Яка є проблема з укриттями?

Андрій Садовий зазначив, що на сьогодні немає проблем із тим, щоб сховатися від атаки у Львові. Звісно, не можна сказати, що всі укриття ідеальні. Тому що багато підвалів використовуються як укриття. Підвал – це власність людей, які живуть у цьому будинку.

Хтось не хоче туди спуститися і прибрати, а хоче, щоб мер приїжджав особисто вичищати цей підвал. Мене на всіх не вистачить. Сьогодні ми живемо у той час, коли весь житловий фонд приватизований. Будинок, навіть балкон, є власністю тої чи іншої родини, і вона має за ним дбати. Тому у цілому стан укриттів досить непоганий. Хоча якщо я пошукаю, то також знайду щось дуже погане,

– пояснив Садовий.

Єдина проблема полягає в тому, що деколи люди забувають, що всі укриття мають бути відкриті. У Львові ухвалили рішення, що всі укриття мають бути відкриті завжди.

Тому що тривога може бути через п'ять хвилин, а хтось має ключі, пішов у магазин чи поїхав у село. Так не може бути. Ти мусиш лишити когось чергового. Тому що якщо ти відповідальний за ключі, то це відповідальність. Тому ми прийняли рішення, що відкриваємо і не закриваємо,

– зауважив мер.

За його словами, якщо люди хвилюються, щоб в укриттях усе було добре, то можна поставити там маленьку недорогу відеокамеру. Можна контролювати, спостерігати з телефону. Якщо туди зайшов хтось підозрілий, то можна викликати поліцію.