Російський снаряд вбив 11 членів родини, – медсестра розповіла страшну історію з Маріуполя

Десятки тисяч маріупольців назавжди залишилися у місті, бо їхні життя забрала російська армія. Люди помирали просто на вулицях та у себе вдома під завалами.

29 річна медсестра Мирослава з Маріуполя, якій вдалося вибратися з міста, розповіла моторошну історію. Вона поділилася з нею в інтерв'ю проєкту СВОЇ на 24 каналі.

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Мирослава розповіла, що 8 березня у лікарню прийшли 8-річна дівчинка, матір та бабуся. У них були жахливі травми, зокрема опіки очей, рук та ніг.

Тоді постраждалі розповіли, що їхня сім'я була набагато більшою й складалася з 13 людей, але коли у будинок влучив російський снаряд, він забрав життя 10 родичів.

За кілька днів від травм померла й бабуся. Тож з великої родини залишилося лише двоє членів,

– розповіла медсестра.

Сама Мирослава втратила у Маріуполі бабусю

Жінка повідомила, що окупанти забрали життя і її рідної людини. У будинок її 85-річної бабусі прилетів снаряд, а через 2 дні квартира загорілася. Бабуся так і залишилися під завалами.

Медсестрі вдалося покинути багатостраждальне місто 17 березня. Дорогою до блокпоста на вулицях Маріуполя лежали трупи людей, деякі з них були прикриті простирадлами.

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