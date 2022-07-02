Кім не виключає поновлення наступу російських військ на Миколаїв

Росіяни практично не припиняють обстрілів Миколаєва. Існує ймовірність, що ворог знову спробує здійснити штурм міста.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста своїми обстрілами. Особливо дістається прифронтовим зонам, де ворог може залучати свою артилерію.

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Повторний наступ на Миколаїв можливий

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що ніколи не варто відкидати можливості повторного наступу ворога на Миколаїв. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Втім, з його словами, особливого бажання йти на повторний штурм Миколаєва ворог не має, адже вже відчув на собі шалену відсіч ЗСУ.

Загроза є завжди, але ми готові. Я вам так скажу – вони бояться на нас нападати,

– запевнив Кім.

Також він наголосив на тому, що для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.

Втім, загроза повторних обстрілів дуже велика, тому кожному мешканцю Миколаївщини варто належним чином реагувати на сигнал повітряної тривоги.

"Ракети дістають по всій області, тому важливо дотримуватися правил безпеки: при повітряній тривозі спускатися у сховище або дотримуватися правил двох стін. Але при прямому влучанні наслідки дуже серйозні", – додав Кім.

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