Вночі росіяни знову обстріляли Миколаївщину: куди влучили снаряди

росія продовжує свій ракетний терор. Найбільше дістається регіонам, які розташовані близько до зони бойових дій.

Зокрема, від ворожих обстрілів сильно страждає Миколаїв. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері 24 липня була пожежа на відкритій території. Це сталось після ворожих обстрілів в одному з районів міста, постраждалих немає.

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Вночі 25 липня приблизно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється,

– повідомив Кім.

За його словами, у Миколаївському районі ввечері 24 липня о 20:35 були ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади. Били переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Обстріли в області

Кім також повідомив, що вночі 25 липня близько 03:00 росіяни почали обстрілювати село Мішково-Погорілове. Попередньо відомо, що поранили 7-річну дитину. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Горів двоповерховий житловий будинок.

У Баштанському районі ворог продовжує обстрілювати ще й прилеглі населені пункти Широківської громади. За день 24 липня через ці атаки зайнялись поля із зерновими. Постраждалих немає.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати територію та населені пункти біля Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування. Немає даних про потерпілих, а щодо руйнувань – уточнюють.

За словами Кіма, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Ситуація в Миколаєві

У місті є багато колаборантів, які можуть корегувати вогонь ворога. Їх треба спіймати. Тому Віталій Кім анонсував, що вже через 1 – 2 тижні Миколаїв на кілька днів закриють. Для мешканців це буде виглядати, як довга комендантська година.

Крім того, обстріли міста та області не вщухають. Наприклад, ввечері 23 липня та вранці 24-го Миколаїв знову потрапив під ракетний обстріл ворога. Внаслідок удару росіян є пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Через обстріли ворога, які він цинічно здійснює по житлових будинках та об'єктах критичної інфраструктури, є жертви. Серед них нерідко ще й діти. Зокрема, внаслідок влучення в один з житлових будинків Миколаєва, постраждала 16-річна дитина.

Детальніше про один з останніх обстрілів Миколаєва: дивіться відео