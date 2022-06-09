Обстріли не зупиняються, – Гайдай пояснив тактику окупантів у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку тривають важкі бої, окупанти обстрілюють місто артилерією. Проте тактика росіян достатньо примітивна.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він пояснив, що Сєвєродонецьк – невелике місто, тому там кожна вулиця має велике значення у відсотках.

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Тактика росіян примітивна, – Гайдай

Сергій Гайдай сказав, що коли бої проходять на одній чи іншій вулиці Сєвєродонецька, то зміна лінії кордону бойових дій на одну чи навіть на пів вулиці може у відсотковому значенні показувати 5 – 10%.

Всередині міста тривають вуличні бої, росіяни постійно обстрілюють ту частину, яку контролює Україна.

"Тактика в них дуже примітивна. Вони починають, наприклад, з лівого флангу на правий або навпаки вести артилерійський обстріл. Потім, як тільки він проходить – навіть інколи не дочекавшись – вони кидають якісь сили в атаку", – зазначив Гайдай.

Наші їх відкидають і потім знову починається артилерійський обстріл. І так постійно триває, цілодобово. "Промку" (промзону – 24 канал) обстрілюють дуже потужними калібрами,

– заявив голова Луганської ОВА.

Така ж тактика – у Рубіжному та Попасній

Сергій Гайдай підтвердив, що тактика, яку росіянами застосовують у Сєвєродонецьку, нагадує характер боїв, які були за Рубіжне та Попасну. Тобто знищують всю забудову, яка потенційно може бути оборонними спорудами, а далі – спроби прориву і штурму.

"Вони знищують взагалі все, що хоча б якось можна використовувати для оборони. Просто цілеспрямовано постійно тривають обстріли, вони не зупиняються", – заявив Сергій Гайдай.

Що відбувається у Сєвєродонецьку: останні новини

Українські воїни у Сєвєродонецьку, за інформацією радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, завдали потужних втрат російським окупантам. Наразі загарбники уникають прямих зіткнень зі Збройними Силами України, водночас застосовують авіацію та артилерію.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що всі так звані дедлайни окупантів щодо захоплення Сєвєродонецька провалюються. Плани "взяти" місто до 10 червня – нереальні, тому ворог змушений надалі пересувати відповідні дати, мовляв, "так і треба".

Крім того, Володимир Зеленський вже заявив, що битва за Сєвєродонецьк може бути однією з найважчих протягом всієї цієї війни. Президент України сказав, що багато в чому саме там вирішується доля нашого Донбасу.

Голова Луганської ОВА про тактику росіян: дивіться відео 24 каналу