Ворог вдарив по амбулаторії на Дніпропетровщині: серед загиблих є лікар

У понеділок, 11 листопада, російська окупаційна армія обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. За його словами, росіяни застосовували артилерію та БпЛА, цілили по райцентру і Марганецькій громаді.

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Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що ворог увесь день бив по Нікопольщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, особу якої зараз встановлюють. На жаль, обірвалося життя й 30-річного чоловіка.

Він був лікарем. Агресор вгатив прямо по амбулаторії, де той працював. Постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом в Нікопольському районі п'ятеро людей отримали поранення, з них четверо перебувають в лікарні.

Окрім медзакладу також було пошкоджене промислове підприємство, два навчальні заклади, магазини, банк та кафе. В Дніпропетровській ОВА додали, що постраждали три багатоповерхівки та декілька авто.

Росіяни продовжують обстрілювати Нікопольщину / Фото: Сергій Лисак

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