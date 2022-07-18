Окупанти випустили по Нікополю 60 снарядів: поранена 75-літня жінка, зруйновані будинки

російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по Нікополю. Знову під удари ворога потрапили житлові квартали та міська інфраструктура. А одна з мешканок отримала поранення.

Про ракетний обстріл Нікополя ввечері в неділю, 17 липня, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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На ранок стало відомо, що окупанти випустили понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру з ракетних систем залпового вогню.

Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Нікополя зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Також пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці ракетних ударів працюють фахівці різних служб. Вони відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Ракетні обстріли Нікополя

Це вже вдруге поспіль російські окупанти обстрілюють Нікополь. Перед тим 16 липня вони теж під ранок з РСЗВ "Град" завдали удар по місту. Вони випустили 53 ракети.

Половина з цих ракет влучила у житлові будинки. Загалом же в місті було пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ.

Тоді загинуло двоє людей – їх тіла рятувальники дістали з-під завалів. Ще одна жінка потрапила до лікарні.

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