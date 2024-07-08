Нікополь зазнав потужного обстрілу: в місті четверо постраждалих

Ввечері 7 липня російські окупанти вчергове завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Окупанти постійно обстрілюють Нікополь із артилерії. Наслідки ворожої атаки показав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Росіяни 7 липня обстріляли Нікополь

У місті під час обстрілу були пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.

Все, що треба знати про росіян та мету цих нелюдів у нашій країні. Вони б'ють по мирних містах і селах. За вечір у Нікополі вже четверо постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик,

– написав Лисак.

В ОВА додали, що серед потерпілих також троє жінок – 41, 64 та 81 років. Вони отримали осколкові поранення та опіки.

На одному з подвір'їв сталася пожежа, понівечені також господарські споруди та теплиці.

Днем раніше, 6 липня, російські війська двічі атакували рятувальників у Нікополі. Тоді фахівці ДСНС України приїхали гасити пожежу, яка виникла після атаки. Внаслідок першого влучання було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття.

Російські війська також вдарили по Павлограду

Вночі 7 липня росіяни били ракетами по Павлограду. Сергій Лисак розповів, що уламками там було пошкоджено 4 приватні будинки.

На щастя, в Павлограді обійшлося без жертв і поранених.