Нововведення в тактиці: Братчук повідомив, куди ціляться росіяни на Одещині

Росіяни чи не щоночі атакують Одеську область. Найчастіше ударів намагаються завдати саме дронами-камікадзе типу "Шахед". Однак іноді використовують і ракети, намагаючись зібрати більше інформації про українську ППО.

Окупанти уже не вперше атакують конкретні кілька місць на Одещині. Детальніше про них 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Деталі про нічну атаку Одещини

Проти ночі 2 грудня росіяни вкотре обстріляли Одеську область дронами-камікадзе. Саме безпілотники використовують для довгих атак, які починають ще з ночі.

Очікувана атака у зв'язку з певними нововведеннями в тактиці ворога. Зараз він починає атакувати пізнього вечора, далі атаки "Шахедами" розповсюджуються регіонами та тривають до ранку,

– зауважив Сергій Братчук.

Цієї ночі, як і багатьох інших, атаки росіян були спрямовані на Ізмаїльський, Білгород-Дністровський райони та саму Одесу. Туди ворог запустив 11 "Шахедів", 10 з яких вдалося знищити силам протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам.

Вдало попрацювали і прикордонники.

"Такі збиття (10 з 11 дронів) є успішними, і половина цього успіху – це робота саме мобільних вогневих груп. Є ефективність від їхньої роботи, і в цьому напрямку рухаємося зокрема на південних теренах", – зазначив Братчук.

Головною ціллю окупантів була інфраструктура. Одне влучання таки було, виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Однак, на щастя, ніхто із людей не постраждав.

Сергій Братчук про нічну атаку дронами: дивитись відео

Чим атакують росіяни

Інтенсивність обстрілів південних областей зараз є високою, атаки ворога відбуваються фактично щоденно.

Якщо ворог залучає тактичну авіацію, то намагається скидати морські міни в напрямку нашого морського коридору та півдні Одеської області. Інструменти тиску з боку ворога є традиційними,

– наголосив Братчук.

Найактивніше росіяни зараз усе ж використовують "Шахеди". Ракетами б'ють рідше і зазвичай це протилокаційні ракети Х-31П.

Додамо, що у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі. Ще вчора, 1 грудня, їх було 9 – вперше за останній час, коли їх було так багато. Ракетоносії наразі відсутні.

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