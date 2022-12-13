Братчук розповів, чи не виникло в Одесі проблем з продуктами через атаки Росії
Вночі 10 грудня російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе Shahed-136, внаслідок чого в Одесі вимкнули світло в усіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В перший день після обстрілів був певний ажіотаж на продукти. Але зараз ситуація нормальна.
Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, в перший день після обстрілів був певний ажіотаж, коли люди почали скуповувати продукти та пальне.
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Зараз повідомлень про проблеми з постачанням продуктів чи пального немає. Якщо щось таке буде з'являтися – оперативний штаб реагуватиме.
Певний ажіотаж був. Можливо, в перший день, коли люди штучно намагалися створити собі проблеми. Зараз таких даних не надходило. Якщо будуть з'являтися – будемо реагувати,
– зазначив Братчук.
Він підкреслив, що в Одеській ОВА ще з 24 лютого цілодобово працює оперативний штаб. Вони намагаються працювати на випередження усіх можливих проблем.
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"Світла в Одесі не буде 2 – 3 місяці" – хтось захотів "хайпанути"
Братчук відреагував на неправдиву інформацію, яку поширювали ЗМІ, що в Одесі та регіоні може не бути світла аж 2 – 3 місяці після атаки 10 грудня. Він наголошує – це не так. Хтось просто захотів "хайпанути".
2 – 3 місяці – це йшлося про повне відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, в які влучили окупанти. Так було й написано. Ніхто не говорив, що буде евакуація чи що світла в регіоні не буде 2 – 3 місяці,
– підкреслив Братчук.
Обстріли Одеси: коротко
- В ніч на 10 грудня російські загарбники запустили іранські дрони-камікадзе Shahed-136 по Одещині. Окупанти влучили в кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Згодом в Департаменті систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА заявили, що через цю атаку Одеса та майже весь Одеський район залишилися без світла. Там написали, що на відновлення цих об'єктів може піти до 2 – 3 місяців.
- ЗМІ та телеграм-канали перекрутили цю інформацію і подали її, що нібито не буде світла 2 – 3 місяці. Але це не так. Йшлося про відновлення енергооб'єктів, а не про відсутність світла.