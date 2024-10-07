Росіяни намагаються змінити тактику в обстрілах Одеси, – Братчук

Майже кожного дня Одеса потерпає від атак російських "Шахедів". Попри те, що 7 жовтня в області лунала повітряна тривога через безпілотники на Миколаївщині, росіяни намагаються знайти новий спосіб для обстрілів.

Ворог змінює характеристики "Шахедів" та здійснює заплутані маршрути. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що через це ППО України важко збивати ворожі цілі.

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Зміна тактика росіян в обстрілах Одеси

В Одесі 7 жовтня лунала тривога, але, за словами речника, росіяни намагались активно атакувати "Шахедами" та ракетами Миколаївську область.

На Одещині ж зараз "оперативна пауза", адже важко згадати дні, коли ворог не обстрілював область, зокрема, балістичними ракетами. Однак загалом обстріли "Шахедами" окупанти здійснюють постійно, застосовуючи велику кількість безпілотників.

Росіяни намагаються змінити тактику в обстрілах Одеси, ускладнити роботу Сил оборони. Вони намагаються змінити тактико-технічні характеристики своїх дронів і здійснювати заплутані маршрути,

– зауважив Братчук.

Речник пояснив, що через це українській ППО працювати є дуже складно. Хоча, якщо збивати балістичні ракети є важко, то з "Шахедами" протиповітряна оборона України досить добре справляється.

Зверніть увагу! Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що Росії вдалось наростити виробництво "Шахедів". Саме тому росіяни можуть щоденно здійснювати атаки, українцям же варто звикнути до нічних нападів.

Нагадаймо, що росіяни в ніч на 6 вересня росіяни обстріляли Одесу "Шахедами", вдаривши по цивільній інфраструктурі в місті, зокрема по складських приміщеннях і вантажних автомобілях. Постраждав один чоловік, якого госпіталізували до медичного закладу.