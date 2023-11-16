Обстріли та можливий блекаут: чи готові до зими прифронтові регіони

Росіяни не полишають спроб занурити Україну у темряву та холод. Кампанія масованих ракетних ударів по території усієї країни ще не почалася, водночас щодня потерпають прифронтові регіони.

Відтак, виникає питання, чи готові вони до зими та можливих атак по енергоінфраструктури. 24 Канал розповідає, яка ситуація на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині.

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На Дніпропетровщині готуються до погіршення ситуації

Так, Нікопольська громада практично кожного дня опиняється під російськими обстрілами, пише Дніпро TV. Попри це, місто продовжує жити, люди ходять на роботу, працюють крамниці та їздить транспорт.

У червні ворог підірвав Каховську ГЕС. Відтак, у місті та навколо нього зникла вода. І задля забезпечення мешканців питною водою бурлили свердловини, привозили артезіанську, а пізніше побудували водогін. Водночас містяни готуються, що може погіршитися ситуація не лише з водою, а й теплом та електроенергією.

Влада РВА готується до різних сценарії війни цієї зими. Зокрема, облаштовуються пункти незламності. Також місцева влада працює над забезпеченням безперебійним зв'язком.

Зараз ведеться перевірка, чи є забезпечення у операторів мобільного зв'язку, тобто вони повинні забезпечити роботу свого устаткування, коли не буде електричного живлення. Вони доповідають, що така робота буде забезпечена, але це треба буде перевірити,

– зазначає глава РВА Євген Євтушенко.

За його словами, основними варіантами та методами підготовки є як розгортання пунктів незламності, так і забезпечення об'єктів альтернативними джерелами подачі електроенергії.

Крім того, у Нікополі в будинках індивідуальне опалення. Відтак, зараз місцева влада працює над запуском тепла у заклади комунальної власності.

Євген Євтушенко зазначив, що мовиться про заклади освіти, державні органи влади, місцеві органи самоврядування. У частині з них уже працює опалення, а в частині – готове до запуску.

Як готуються до зими на Запоріжжі

Глава ОВА Юрій Малашко в ефірі каналу "Апостроф" зауважив, що з прифронтових населених пунктів намагаються евакуювати людей. Утім є ті, хто продовжує залишатися у своїх оселях і не готовий покидати їх. Вони, за словами високопосадовця, отримують всю необхідну гуманітарну допомогу.

Разом з міжнародними гуманітарними організаціями забезпечуємо зараз підвіз твердого палива, щоб люди могли пережити цю зиму більш у теплі,

– додав він.

Також глава ОВА зазначив, що у регіоні розуміють, що зима буде важкою, адже ворог підступний. Відтак, роблять усе можливе та неможливе, щоб укріпити критичну інфраструктуру. Йдеться як про фізичний захист об'єктів, так і створення мобільних вогневих груп, щоб уражати повітряні цілі російських загарбників.

У чотирьох містах Донеччини опалювального сезону не буде

На цьому в ефірі Громадського радіо наголосив Сергій Горбатенко, кореспондент "Радіо Свобода". За його словами, мовиться про Авдіївку, Торецьк, Святогірськ, а також Лиман.

Зараз на щастя ще відносно тепло, тому температура у домах ще комфортна. Але через бойові дії та руйнування комунікацій деякі міста області будуть без опалення. Очевидно, що це буде та сама Авдіївка, Торецьк, Святогірськ та Лиман. Там значні руйнування інфраструктури. Наприклад, у тому ж Лимані – офіційно 80% будівель зруйновані чи пошкоджені,

– зазначив журналіст.

Звернімо увагу, що у ДТЕК 16 листопада повідомили, що російські загарбники знову атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні. Правда, не уточнили, у якому саме. Внаслідок обстрілу на ТЕС серйозно пошкоджене обладнання. На щастя, минулося без постраждалих. Водночас мешканці одного з населених пунктів, що поруч зі станцією, залишилися без води та світла.