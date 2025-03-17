Росія почала активніше обстрілювати прикордоння оптоволоконними дронами, – Демченко
- Росія обстрілює прикордонні регіони України (Харківщину, Сумщину, Чернігівщину) оптоволоконними дронами.
- Це зміна тактики, оскільки раніше частіше використовувалась артилерія.
Росіяни активно обстрілюють прикордонні Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. Останнім часом вони почали використовувати все більше оптоволоконних дронів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
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Раніше росіяни частіше використовували артилерію
Демченко зауважив, що лінію кордону можна прирівнювати до лінії фронту. Там атаки, у тому числі дронами, фіксуються щоденно.
Найбільше під обстріли потрапляє Сумська та Харківська області. Менше ударів припадає по Чернігівській області.
Ворог продовжує обстрілювати наше прикордоння... За останній час ми бачимо перевагу у використанні ворогом безпілотних літальних апаратів, які скидають вибухові пристрої. Це FPV-дрони. В тому числі на оптоволокні,
– розповів Демченко.
Він зауважив, що раніше російська армія обстрілювала прикордонні регіони переважно артилерією.