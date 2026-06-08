Про це розповіли у 12 бригаді спеціального призначення "Азов".

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Що відомо про постраждалу родину?

Російський ФАБ влучив просто у подвір'я мирних мешканців. Незадовго до цього приблизно за 70 метрів від будинку бомба уже падала, від чого постраждав дах.

Якраз під час ремонтних робіт стався другий приліт.

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"Їм прямо у двір, просто чітко там, де вольєр з собакою... Собака була … хаскі там – воронка замісті тієї хаскі була", – поділився один з азовців.

Дідусю та бабусі, які займалися ремонтом покрівлі, вдалося вижити, але, на жаль, під час цієї атаки їхня племінниця, молода дівчина з інвалідністю, загинула на місці. Вона мала вади слуху та мовлення, колись її покинули батьки.

Пенсіонери також доглядали 100-річну бабусю.

Речі вони завантажили у свій пошкоджений автомобіль, а труп дівчини військові поклали спереду.

А ми напередодні, десь за день до цього, були в них. Ми брали в цих людей молоко пити, в них корівка була… Вона досі там ходить як сирота,

– додав військовий.

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