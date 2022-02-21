Обстріли Щастя, можливість воєнного стану, московські фейки: головне про агресію Росії 21 лютого

Окупанти продовжують цинічні обстріли цивільної інфраструктури. На Луганщині довелось зупинити ТЕС. Росія продовжує військові навчання у Білорусі. Крім того, показали нові знімки, як агресор посилює військову активність на кордоні з Україною. Москва й далі розповсюджує фейки про "обстріли" нібито ЗСУ. Загалом ситуація загострюється, але запроваджувати воєнний стан наша держава поки не планує.

24 канал зібрав усю інформацію про російську агресію за 21 лютого. Про цинічні обстріли окупантів, кремлівські фейки та нові загострення біля кордонів читайте далі.

Важливо Окупанти цинічно обстрілюють житлові райони Донбасу: моторошні фото

Обстріл Врубівки та Щастя

Джерело: фейсбук Сергія Гайдая

Окупанти обстріляли Врубівку та Щастя, що на Луганщині. Довелось призупинити Луганську ТЕС.

У результаті пошкодили житлові будинки та газопровід, тому 200 споживачів лишились без газу. Відновити його постачання наразі неможливо, адже обстріл продовжується. Без води, тепла та світла залишились жителі Щастя.

Обстріли Врубівки та Щастя / Фото Сергія Гайдая:

Крім того, у Щасті російські найманці влучили у заправку. АЗС спалахнула за 300 метрів від теплової електростанції.

Чи може Україна ввести воєнний стан

Джерело: 24 канал

Верховна Рада розглядає різні сценарії розвитку російської агресії. Політики готуються швидко схвалювати важливі рішення. Спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що воєнний стан вводити не будуть.

Рада може вводити його лише після того, як відповідний указ підпише президент. Наразі ще сподіваються на дипломатію.

Росія продовжує навчання у Білорусі

Джерело: 24 канал

Спільні навчання Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022" мали завершитись 20 лютого, однак російські війська не вивели, а навчання продовжуються. Мовляв, через ситуацію на Донбасі.

Щоправда, міністр оборони України переконаний: нападу на Київ з боку Білорусі не буде. На його думку, у Росії немає такого контингенту на білоруській території, який би це дозволив зробити.

Нові знімки російських військ біля кордону

Джерело: CNN

Російські війська знову посилили свою активність біля північно-східних кордонах. Американські ЗМІ оприлюднили нові супутникові фото, які це доводять.

Нові розгортання помітили на північному заході від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Білгородській області, що за 30 – 40 кілометрів від кордону України. Агресор стягнув туди танки, бронетранспортери, артилерію та допоміжне обладнання.



Активність Росії біля кордону / Фото Maxar

Росія ввела до Азовського моря десантні і бойові кораблі

Джерело: 24 канал

Росія ввела в акваторію Азовського моря бойові кораблі, а також ракетні катери під приводом "навчань". Мовиться про 3 великі десантні та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, зокрема, ракетний.

Міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що раніше росіяни намагались заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині, але не вдалось. Чергові фейки Росії Джерело: "Дождь" Росія продовжує розповсюджувати фейки про "обстріли з України". У Москві заявили нібито снаряд зруйнував цілий прикордонний пункт у Ростовській області. ФСБ навіть надала відео з "руйнуванням". На ньому видно повністю зруйновану маленьку будівлю, яка розташована посеред кущів та дерев, однак жодних доказів, що це прикордонний пункт або про "українські обстріли" немає. Секретар РНБО Олексій Данілов вже заперечив ці повідомлення. Він зазначив, що окупанти можуть фантазувати скільки завгодно. Зверніть увагу! ЗСУ відкривають вогонь у відповідь лише у випадку загрози життю людей. Україна не має жодного стосунку до "обстрілів" російської території. Натомість в Росії такі фейки поширюють неодноразово. Напередодні вони заявили, мовляв, їм "прилетіли" українські "Гради". В МЗС та ООС одразу це спростували. ЗСУ відкривають вогонь у відповідь лише у випадку загрози життю людей. Україна не має жодного стосунку до "обстрілів" російської території. Натомість в Росії такі фейки поширюють неодноразово. Напередодні вони заявили, мовляв, їм "прилетіли" українські "Гради". В МЗС та ООС одразу це спростували. Ба більше, згодом у міноборони Росії відзначились новою вигадкою. Заявили, що знищили на російському кордоні 5 "українських диверсантів". Говорили, що підірвали 2 БМП "української армії", які начебто перетнули кордон. У ЗСУ вже назвали і цю інформацію фейком. США знову закликають американців покинути Україну Джерело: посольство США в Україні

Посольство США знову звернулось до своїх громадян на території України, закликавши їх покинути нашу державу. Кажуть, що ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися непередбачуваною й може погіршуватися без попередження. Існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення,

– заявили у посольстві.

Авіапростір над Україною залишається відкритим

Джерело: Інтерфакс-Україна

Міністр інфраструктури Олексій Кубраков запевнив, що небо над Україною залишається безпечним, тобто буде відкритим. Заяви про скасування авіарейсів він назвав заполітизованими.

Чиновник зазначив, що скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване лише інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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