На Сумщині з села не можуть евакуювати пораненого, ще одна людина загинула

Росіяни продовжують тероризувати Сумську область. Через ворожі атаки деяких поранених не можуть доправити до лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Російські атаки не дозволяють евакуювати поранених

У неділю, 25 травня, російські війська обстріляли з артилерії село Кіндратівка Хотінської громади.

Зазначається, що внаслідок атаки загинув 48-річний місцевий мешканець. Його 52-річний односелець зазнав поранення. Йому надали допомогу на місці.

Через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують,

– вказують в ОВА.

Також влада нагадує, що триває евакуація з Хотінської громади. Сумська ОВА закликає мешканців не зволікати та виїжджати. "Не ризикуйте життям і здоров’ям", – додали там.

Контакти для запису на евакуацію з Хотінської громади: +380 (50) 327 49 56

Черговий штабу Сумського району: +380 (50) 650 70 83

Зауважимо, на початку травня влада оголосила термінову евакуацію жителів міст Білопілля та Ворожба.