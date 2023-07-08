Обстріли майже не зменшилися: в Повітряних силах оцінили ракетний ресурс ворога

У травні ворог тероризував Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, 17 разів росіяни атакували Київщину. У червні кількість обстрілів майже не зменшилася. Росіяни продовжують виготовляти зброю і поповнювати свої склади.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, росіяни використовують той запас ракет, який можуть виготовити за місяць.

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Кількість обстрілів у травні та червні

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у травні ворог 26 разів випускав по території України різні типи озброєння: від БпЛА типу "Шахед" до балістичних і крилатих ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К" відповідно.

Кількість знищених повітряних цілей у травні 2023 року / Командування Повітряних сил ЗСУ

У червні кількість обстрілів майже не зменшилася. Згідно до інфографіки, ворог атакував територію України 21 раз.

Кількість знищених повітряних цілей у червні 2023 року / Командування Повітряних сил ЗСУ

За словами Юрія Ігната, ті ракети, які росіяни випускають по території України, вони виготовляють і накопичують протягом місяця. Мовиться про далекобійну високоточну зброю, зокрема вже згадані "Іскандери", а також "Калібри" Х-101 та "Кинджали".

На нещодавньому брифінгу представник Генштабу зазначив, що до сотні різних типів ракет противник може виготовляти. Це близько 30 "Калібрів", десяток "Іскандерів", решта – ракети повітряного базування Х-101. Це ті, що запускаються по нам з Каспію,

– відзначив речник.

Юрій Ігнат про ракетні потужності росіян: дивитись відео

Потужності росіян у виробництві

Попри санкції, російські окупанти все ж отримують дефіцитні, унікальні запчастини без яких не можуть виготовляти озброєння.

"Яким чином вони їх дістають і хто допомагає Росії з цими технологічними речами – ми можемо тільки здогадуватися", – сказав Ігнат.

Він додав, що ще восени російські окупанти перетнули свій "недоторканний" ракетний запас. Тоді критичний запас озброєння вже складав менше 10%.

"Вони говорили, що працюють в три зміни, що виробництво запущено максимально, але заявити можна все, що завгодно – вище голови не стрибнеш. Треба розуміти, що їхні слова – одне, а на практиці – зовсім інше", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Робота української ППО

Зазначимо ефективну роботу українських сил ППО, які знищують переважну кількість повітряних цілей. Так, за міжнародними та нашими нормами збиття у 30% вже вважається ефективним. Але важливо якими саме ракетами атакують.

Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу

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