Мінометні обстріли прикордоння та ракетні удари по Донбасу: як минула доба в регіонах

Минулої доби, 15 липня, росіяни масовано обстрілювали Україну з різних видів озброєння. Зруйновано безліч цивільних об'єктів та житлових будинків.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, а також на Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Ракетні удари по українських містах

Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Ворожа ракета (попередньо Х-101) влучила у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих немає.

Вчора ввечері вдалося збити ракету у небі Білоцерківського району на Київщині. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле.

Того ж вечора лунали вибухи в районі Кременчука, але наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих.

Також росіяни випустили 6 ракет по Дніпру. 4 з них вдалось збити, проте 2 потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. На жаль, 3 людей загинули. Ще 16 отримали поранення. Займання на підприємстві досі утихомирюють – там детонація.

Окрім цього, вночі "прильоти" російських ракет були у місті Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок, постраждали 4 людини. На місці досі працюють рятувальники. Вже відомо про 3 загиблих.

Також окупанти завдали 4 ракетні удари по позиціях ЗСУ на Луганщині. Авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої – ракетно-авіаційний удар.

Сьогодні зранку на Донеччині було 6 ударів по Костянтинівці. Ракети зруйнували будинки у приватному секторі.

Артилерійські та мінометні обстріли

Чернігівщина: Вночі був мінометний обстріл території біля села Залізний Міст (Новгород-Сіверський район). Минулось без втрат та руйнувань.

Сумщина:

Минулої доби на Сумщині – 10 мінометних прильотів по Шалигинській громаді.

Глухівська громада: росіяни відкривали вогонь з мінометів, обстрілювали з реактивної артилерії. У результаті обстрілів одна людина загинула, 4 – поранені.

Середино-Будську громаду вчора обстріляли з мінометів, було 4 вибухи.

Білопільська громада: були прильоти зі ствольної артилерії та мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

Зранку 16 липня окупанти тричі обстріляли з мінометів громади Шосткинського району. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Дніпропетровщина:

Сьогодні зранку росіяни обстріляли "Градів" Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школа та ПТУ. Одна людина поранена. Рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією, 2 людини перебувають під завалами.

У Криворізькому районі обстріляли три громади – Зеленодольську, Апостолівську та Широківську. У селі Шестірня пошкоджені будинки. Без постраждалих.

Харківщина: по області впродовж доби окупанти обстрілювали Дергачівський, Ізюмський райони.

Луганщина:

Окрім ракетних ударів, по наших позиціях здійснили три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Протягом минулої доби зареєстровано 13 фактів руйнування помешкань місцевих мешканців, адміністративної будівлі, магазину та іншого майна громадян. Також зареєстрували загибель жінки, яка померла внаслідок одного з артилерійських обстрілів за попередній період.

Для розміщення структур квазіреспубліки бойовики та представники окупаційних військ росії захопили в регіоні 7 адміністративних будівель.

Миколаївщина:

У Миколаївському районі вчора ввечері були обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Впродовж дня були обстріли у Широківській громаді Баштанського району. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено — три. Двоє людей поранено.

Сьогодні орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватськоі громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

За добу на Донеччині 8 загиблих

Окупанти продовжують руйнувати населені пункти Донецької області. Під вогнем:

Авдіївка (житловий сектор, приміщення АКХЗ);

Бахмут (ринок, житловий сектор);

Гірник (житловий сектор);

Краматорськ (житловий сектор, зруйнували ракетою центральну площу міста);

Красногорівка (житловий сектор);

село Верхньокам’янське (житловий сектор);

село Острівське (житловий сектор);

село Новомаркове (поле).

Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську – одна людина зазнала поранень.

За добу в області загинуло 8 людей. Ще 14 зазнали поранень.

Яка ситуація на Херсонщині

Ситуація в області залишається напруженою. Вибухи, обстріли, пожежі та пошкоджена інфраструктура. Через бойові дії критична ситуація у передмістях Херсона, Каховському та Бериславському районах. На жаль, є поранені та вбиті мирні жителі.

Крім цього, щодня СБУ та правоохоронці фіксують нові випадки колаборанства та відкривають кримінальні провадження щодо таких осіб. У більшості випадків всі, хто співпрацює з окупантами, із кола спілкування гауляйтера Володимира Сальдо.

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