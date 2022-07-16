Мінометні обстріли прикордоння та ракетні удари по Донбасу: як минула доба в регіонах
Минулої доби, 15 липня, росіяни масовано обстрілювали Україну з різних видів озброєння. Зруйновано безліч цивільних об'єктів та житлових будинків.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, а також на Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
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Ракетні удари по українських містах
Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Ворожа ракета (попередньо Х-101) влучила у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих немає.
Вчора ввечері вдалося збити ракету у небі Білоцерківського району на Київщині. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле.
Того ж вечора лунали вибухи в районі Кременчука, але наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих.
Також росіяни випустили 6 ракет по Дніпру. 4 з них вдалось збити, проте 2 потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. На жаль, 3 людей загинули. Ще 16 отримали поранення. Займання на підприємстві досі утихомирюють – там детонація.
Окрім цього, вночі "прильоти" російських ракет були у місті Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок, постраждали 4 людини. На місці досі працюють рятувальники. Вже відомо про 3 загиблих.
Також окупанти завдали 4 ракетні удари по позиціях ЗСУ на Луганщині. Авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої – ракетно-авіаційний удар.
Сьогодні зранку на Донеччині було 6 ударів по Костянтинівці. Ракети зруйнували будинки у приватному секторі.
Артилерійські та мінометні обстріли
Чернігівщина: Вночі був мінометний обстріл території біля села Залізний Міст (Новгород-Сіверський район). Минулось без втрат та руйнувань.
Сумщина:
- Минулої доби на Сумщині – 10 мінометних прильотів по Шалигинській громаді.
- Глухівська громада: росіяни відкривали вогонь з мінометів, обстрілювали з реактивної артилерії. У результаті обстрілів одна людина загинула, 4 – поранені.
- Середино-Будську громаду вчора обстріляли з мінометів, було 4 вибухи.
- Білопільська громада: були прильоти зі ствольної артилерії та мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.
- Зранку 16 липня окупанти тричі обстріляли з мінометів громади Шосткинського району. За попередньою інформацією, минулося без жертв.
Дніпропетровщина:
- Сьогодні зранку росіяни обстріляли "Градів" Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школа та ПТУ. Одна людина поранена. Рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією, 2 людини перебувають під завалами.
- У Криворізькому районі обстріляли три громади – Зеленодольську, Апостолівську та Широківську. У селі Шестірня пошкоджені будинки. Без постраждалих.
Харківщина: по області впродовж доби окупанти обстрілювали Дергачівський, Ізюмський райони.
Луганщина:
- Окрім ракетних ударів, по наших позиціях здійснили три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.
- Протягом минулої доби зареєстровано 13 фактів руйнування помешкань місцевих мешканців, адміністративної будівлі, магазину та іншого майна громадян. Також зареєстрували загибель жінки, яка померла внаслідок одного з артилерійських обстрілів за попередній період.
- Для розміщення структур квазіреспубліки бойовики та представники окупаційних військ росії захопили в регіоні 7 адміністративних будівель.
Миколаївщина:
- У Миколаївському районі вчора ввечері були обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
- Впродовж дня були обстріли у Широківській громаді Баштанського району. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено — три. Двоє людей поранено.
- Сьогодні орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
- Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування Березнегуватськоі громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
За добу на Донеччині 8 загиблих
Окупанти продовжують руйнувати населені пункти Донецької області. Під вогнем:
- Авдіївка (житловий сектор, приміщення АКХЗ);
- Бахмут (ринок, житловий сектор);
- Гірник (житловий сектор);
- Краматорськ (житловий сектор, зруйнували ракетою центральну площу міста);
- Красногорівка (житловий сектор);
- село Верхньокам’янське (житловий сектор);
- село Острівське (житловий сектор);
- село Новомаркове (поле).
Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську – одна людина зазнала поранень.
За добу в області загинуло 8 людей. Ще 14 зазнали поранень.
Яка ситуація на Херсонщині
Ситуація в області залишається напруженою. Вибухи, обстріли, пожежі та пошкоджена інфраструктура. Через бойові дії критична ситуація у передмістях Херсона, Каховському та Бериславському районах. На жаль, є поранені та вбиті мирні жителі.
Крім цього, щодня СБУ та правоохоронці фіксують нові випадки колаборанства та відкривають кримінальні провадження щодо таких осіб. У більшості випадків всі, хто співпрацює з окупантами, із кола спілкування гауляйтера Володимира Сальдо.
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