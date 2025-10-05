Росія поступово випробовує в Україні модернізовані типи свого озброєння, зокрема, балістичних і крилатих ракет. Це викликає певні складнощі для української ППО, у тому числі для систем Patriot.

Водночас модернізація російських ракет є далеко не новою темою – вона уже підіймалася декілька місяців тому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Чому ППО складніше виявляти ворожі цілі?

Ігнат зауважив, що через модернізацію російських ракет "працювати" по них стає складніше.

Звісно, стало складніше працювати по ракетах, які летять за квазібалістичною траєкторією. Тобто, здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot: система під час збиття балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку, де протиракета зіткнеться або вибухне поряд з балістичною ракетою противника,

– пояснив він.

Представник Повітряних сил додав, що також зберігається складна ситуація із виявленням великої кількості ракет з різних напрямків.

У такому випадку виявлення такої кількості ракет однією системою є неможливою. Для цього потрібно мати кілька систем, кілька радарів, які будуть прикривати місто з різних напрямків.

Що ще розповів Ігнат про атаку 5 жовтня?