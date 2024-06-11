Не лише електростанції: Зеленський назвав ще одну мету Путіна

Неодноразово російські війська били по газових сховищах в Україні. Президент Володимир Зеленський назвав це однією із цілей російського диктатора Владіміра Путіна та зауважив, що це стосується і Європи.

Президент України зазначив це на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Німеччині. У межах цієї конференції 11 – 12 червня лідери 10 країн обговорюватимуть питання відновлення України.

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Україна має чіткий план розвитку газової галузі

У своєму виступі Зеленський зауважив, що Путін намагається ударами по Україні "відточити практики знищення енергооб'єктів". Йдеться не лише про звичайні теплові електростанції та дамби, але й про такі елементи енергосистеми, як газові сховища та інтерконектори, які з'єднують енергосистеми України та Європи.

Тому відбудоване в Україні зараз, відремонтоване та захищене буде подвійним результатом. Буде слугувати Україні та Європі як енергооснова протягом наступних десятиліть. А також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут,

– сказав президент України.

Він додав, що так звана високоефективна децентралізована маневрова газова генерація розв'яже питання нинішнього дефіциту енергії. Згодом вона буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену, тобто відновлювальну, енергетику.

Зеленський розповів, що саме в цій галузі в України є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних років.

Я знову підкреслю, потрібно говорити не тільки про перспективи. Потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна,

– зауважив він.

Також гарант заявив, що саме в цій галузі у межах конференції з відновлення України мають бути підписані перші контракти.

Зеленський зауважив, що у цьому питанні європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. І саме тому Україні потрібна їхня підтримка – передовсім для експорту кредитного фінансування проєктів, експертиз та реального досвіду.

З якою ще метою Зеленський прибув до Німеччини