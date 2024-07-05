Росіяни протягом дня атакували ракетами та застосували дрони: скільки вдалося збити

Росіяни продовжують цинічні обстріли українських території. У Повітряних силах розповіли, скільки російських цілей вдалося збити протягом п'ятниці, 5 липня, на Півдні та Сході України.

Російська армія цього дня запускала із тактичної авіації по нашій державі ракети. Окрім цього, летіли на Україну й розвідувальні дрони.

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Збили 9 ракет та 7 безпілотників

Загалом ППО над південними регіонами станом на 22:00 збила 5 ракет.

Протягом дня 5 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які ворог спрямував із літаків тактичної авіації,

– розповіли у Повітряних силах.

Також українські оборонці знищили 7 розвідувальних безпілотників. Серед них:

4 "ZALA",

2 "Supercam",

1 "Орлан-10".

На Сході протягом дня було збито 4 ракети Х-59/69.

Окрім цього, російська армія атакувала балістичними ракетами "Іскандер-М" Полтавщину. Під обстрілами перебувала й Харківщина – по ній росіяни застосовували керовані авіабомби.

Нагадаємо, що унаслідок атак напередодні, 4 липня, на Одещині загинув один цивільний та ще 7 було поранено. Росіяни обстріляли припортову інфраструктуру – там виникло загоряння. Унаслідок атаки є пошкодження.