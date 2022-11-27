Коли у Росії закінчаться ракети і чи варто на це сподіватися українцям

Щодо російських ракет, які ніяк не можуть закінчитися. Марне очікування і сподіватися на нього не варто. Повністю не закінчаться.

Що ще може клепати Росія

Хоча б тому, що деяку номенклатуру вони можуть виробляти. А ту, що не можуть, – так, вони закінчуються і навіть більше, цілком можливо, що закінчилися.

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Для початку, поняття "закінчуються" досить парадоксальне, адже на озброєнні російських окупаційних військ є відновлюване і не відновлюване ракетне озброєння.

– це ракетне озброєння, яке Росія може виробляти, хоча і з труднощами. До відновлюваних ракет належать Х-101, крилаті ракети "Калібр" , Х-59, 9М723 та 9М728. Загалом, ті, виробництво яких налагодили чи підтримували в період уже РФ. Але у цей період вони інтенсивно модернізувалися і створювалися з використанням іноземних складових, зокрема – мікросхем, мікрочипів, напівпровідників тощо. І тепер, в епоху санкцій, цих постачань немає.

Так, наприклад, Росія взагалі не може зараз виробляти ракети Х-47М "Кинджал", оскільки в їхньому складі понад 130 іноземних складових. Здебільшого – електроніка.

Що цікаво, більшу частину цих складових Росії постачав світовий лідер інтегральних мікросхем зі США – Analog Device. Без американських мікросхем виробництво "Кинджалів" у Росії неможливе.

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Як намагається викручуватися Кремль

Що ж до виробництва крилатих ракет "Калібр", Х-101, Х-59, то в умовах санкцій виробники ракет розраховували в перші місяці війни на свої запаси, але запаси почали вичерпуватися, і тепер єдина надія – контрабанда.

Контрабандні поставки рідкісні та не забезпечують виробництво необхідною кількістю запчастин та мікросхем. Згідно з наявною інформацією, сполучною ланкою в цій контрабанді є Таджикистан, а також Іран, який отримує мікросхеми з Китаю.

Тобто Росія може виробляти вищезгадані ракети, але з паузами у виробництві та штучно. В умовах повномасштабної війни для Росії потреба у цих типах ракет – десяток на добу, реальний виробничий потенціал – 2 – 3 ракети на тиждень за наявності всіх необхідних складових.

Так само виникає ще одна проблематика застосування та накопичення ракет – зняття їх зі зберігання та відправка на пускові майданчики. Після зберігання часто кожна ракета вимагає технічного обслуговування щонайменше, а не рідко і ремонту – це час. Потім доставка, яка також займає певні терміни.

Тобто, любі друзі, обстрілювати Україну Росія зараз може не сотнею ракет щодня і по 2 – 3 тисячі на місяць, а кілька десятків із періодичністю приблизно 2 – 3 тижні.

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Вже померле померти не може

Не відновлюване – ракетне озброєння, яке дісталося Росії у спадок від СРСР і яке вона не здатна виробляти. Це, наприклад, ракети Х-22. Технічно та технологічно росіяни не можуть відновити виробничі лінії цих ракет.

Тобто це саме та ракетна зброя, яка справді повноцінно закінчується і в якийсь момент їх не стане взагалі. Якщо не сказати більше – вони вже закінчилися.

Ось приблизно така ситуація з ракетами, які й закінчуються за низкою найменувань, і не закінчаться ніколи, оскільки є їхнє виробництво, але дуже проблематичне. З цього слід виходити, без абсолютизму, а тверезо.

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