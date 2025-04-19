Балістика – не єдина проблема: з яким новими викликами зіштовхується українська ППО

Росія продовжує обстрілювати Україну балістичними ракетами. Критичною є потреба у засобах для захисту неба, але навіть це не ключовий виклик.

Проблема зі збиттям балістики була завжди. Однак, як зауважив 24 Каналу, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, важливим є знешкодження інших аеродинамічних цілей.

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Який новий виклик постав перед Україною

Потрібно збивати літаки, дрони ворога. Для цього використовують одні типи снарядів. На балістичну може діяти ЗРК Patriot і навіть не всіма типами ракет. Мовиться лише про ті, які мають кінетичну дію і спеціально для цього призначені.

Це виклик, але він, напевно не ключовий. Балістика страшна, але зараз значно збільшилась кількість "Шахедів", дронів дальнього радіусу дії. Їх росіяни застосовують до 2 тисяч на місяць,

– наголосив Павло Лакійчук.

Від збільшення цих засобів ураження ефект також дуже руйнівний. Можливо, він такий не помітний як від балістики, але він є. Нарощення кількості дронів призводить до того, що більшість з них долітають до цілі. З цим потрібно щось робити.

Тепер росіяни здійснюють атаки і вдень, і вночі. Сили ППО, тероборони, мобільні групи – все це колись складало ешелоновану оборону на найбільш складних напрямках. Зараз цих сил і засобів не вистачає,

– підкреслив Лакійчук.

Якщо раніше одна мобільна група працювала вночі, збивала дрони, то на ранок вона могла трохи перепочити. Останнім часом ворог активно використовує дрони у світлий час доби. Патрулювання потрібно постійно, а це вимагає збільшення кількості екіпажів. Тому рішення для розв'язання проблеми є, не вистачає сил і засобів.