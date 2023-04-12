Зважайте на те, де ви живете, – Ігнат про загрозу обстрілів на Великдень

Незабаром в Україні святкуватимуть Великдень для християн східного обряду. Втім не варто сподіватися, що інтенсивність обстрілів росіян на велике свято зменшиться.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

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Загроза є завжди

Країна-терорист Росія ніколи не втрачає нагоди використати важливі дати для чергових обстрілів України. Це може стосуватися й Великодня, який святкуватимуть незабаром.

Всі рекомендації уже дали. Кожен для себе зробив висновки, зважаючи на те, де він живе. Якщо це прифронтова зона, безумовно, не мовиться про "більшу чи меншу безпеку". Там завжди небезпечно. Може прилетіти навіть без оголошення повітряної тривоги,

– зазначив Юрій Ігнат.

Усе через те, що іноді загарбникам вдається перехитрити та обійти українську розвідку. Крім того, росіяни можуть використовувати реактивну або ствольну артилерію чи інші види озброєння, коли від пуску до попадання ракети йдуть лічені хвилини.

Місцепроживання – важливе

Коли в будь-якій області України оголошена повітряна тривога, потрібно завжди зважати на неї та подбати про свою безпеку.

"Потрібно захищатися, розуміти біля якого об'єкту ви живете і чи може він бути потенційно уражений, чи ні. Мовиться насамперед про критичну інфраструктуру, яку часто намагався знищити ворог. Це важливо", – наголосив речник Повітряних сил.

У будь-якому випадку під час тривоги необхідно дотримуватись правил, про які говорять представники влади та військові.

Юрій Ігнат про можливі обстріли на Великдень: дивитись відео

Ситуація на східному напрямку: головне з Генштабу

За минулу добу 11 квітня українські військові відбили 72 атаки ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема: