Вже не приховують, – Фейгін пояснив причини ядерного шантажу на ЗАЕС

російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС. Такими провокаціями окупанти намагаються схилити Україну сісти за стіл перемовин.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та адвокат Марк Фейгін. Він додав, що російські ЗМІ навіть просувають думку, мовляв, Вашингтон, щоб уникнути поразки, має змусити Зеленського повернутися за стіл перемовин.

Цікаво З'явилися супутникові фото знищених позицій росіян біля ЗАЕС

Чого хочуть росіяни

Вони добиваються того, щоб почати мирні переговори у Стамбульському форматі. Не сильно вони це приховують,

– пояснив Марк Фейгін.

За його словами, окупанти вже прямо говорять Україні, що треба почати перемовини або бойові дії можуть призвести до аварії, як було у Чорнобилі. Вони самі абсолютно штучно загострюють ситуацію, адже до цього таких проблем не було.

Тактика окупантів

Російський правозахисник зауважив, навіть якщо окупанти не хочуть лишати територію Запорізької АЕС та вивозити свої боєприпаси, вони мали б припинити обстріли Нікополя та погодитись на приїзд МАГАТЕ або іншої моніторингової групи. Але вони цього не роблять, а тільки продовжують говорити.

росіяни заговорюють зуби, щоб шляхом вимучування переломити ситуацію у свій бік. У такий спосіб вони планують звести безпекову ситуацію до вимоги припинити вогонь на ЗАЕС. І коли головна передумова проблеми – вторгнення росії на територію України – буде відведена на другий план, говорити про наслідки, які нібито є обопільними.

Повний стрім з Марком Фейгіним: дивіться відео

Марк Фейгін зауважив, що сівши за стіл перемовин росія буде далі продовжувати заговорювати зуби. "Мета однозначно полягає в тому, щоб попередити наступ українських військ, коли б він не був", – пояснив він.

Вони просто взяли ще один привід та експлуатують його за допомогою шантажу, щоб досягнути свого. Головна мета – саме це, на все інше їм взагалі начхати,

– наголосив російський правозахисник.

За його словами, росіянам байдуже, що може трапитися і скільки людей може загинути. Їхня головна мета – добитися мирних переговорів, припинення вогню, закріплення статус-кво.

Читайте також Через шантаж путіна Захід має показати йому силу: Гудков пояснив, як це зробити

Що відомо про обстріли на Запорізькій АЕС

Наразі Запорізьку АЕС контролюють війська росії. Вони влаштовують провокації на території станції. Так, 11 серпня окупанти обстріляли ЗАЕС та територію поблизу неї.

росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить Південь України. Так, це може бути спроба від'єднати українців від ЗАЕС та звинуватити в цьому Збройні Сили. Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що наразі на ЗАЕС найвищий рівень загрози, адже Україна не контролює дії на її території. Він також додав, що МВС готує різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів.

Варте уваги – Чи наважиться путін на ядерну війну: дивіться відео