Ворог знищив один з енергетичних об'єктів у Запоріжжі під час нічної атаки "Шахедами"

Сьогодні вночі, 23 січня, росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами" та балістикою. Ударними БпЛА знищено один з енергетичних об'єктів обласного центру.

Без електропостачання залишилися мешканці міста та об'єкти критичної інфраструктури – котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про наслідки удару

Тривога в місті тривала понад 6 годин. Пізніше окупанти вдарили знову – цього разу балістикою. Одна з чотирьох ракет влучила поряд з місцем локалізації пожежі, що виникла через ворожий безпілотник. Там постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки атаки на енергооб'єкт.

Станом на зараз понад 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання, ще 17 тисяч – без теплопостачання.

На місцях влучань працюють екстрені служби та волонтери, які допомагають у ліквідації наслідків. У Запоріжжі також розгорнули Пункти незламності.

Наразі відомо про 1 загиблого, до медиків звернулась 31 людина. У важкому стані 5 людей. Стан іще 22 медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них 2 працівники ДСНС.