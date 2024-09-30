Жителі Запоріжжя розглядають можливість евакуації, – Федоров розповів про ситуацію в місті

Ворог посилив обстріли Запоріжжя й тепер тероризує місто керованими авіабомбами. Нині багато жителів розглядають можливість евакуації.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав, що лише протягом доби окупанти завдали 393 удари по Запоріжжю та області, передає 24 Канал.

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Федоров розповів про ситуацію в Запоріжжі

Голова ОВА повідомив, що багато жителів Запоріжжя розглядають можливість евакуюватися у безпечніші місця, адже Росія регулярно атакує місто. Крім того, ворог почав тероризувати Запоріжжя керованими авіабомбами.

Загалом, лише протягом минулої доби російська армія завдала по місту та області 393 удари з різного озброєння. Унаслідок обстрілів поранення отримали 16 людей.

Хоча нині ОВА та військові намагаються знайти рішення, як протидіяти російським КАБам та постійним обстрілам, місцеві жителі роздумують над евакуацією.

Ми бачимо, що велика кількість мешканців Запоріжжя розглядають можливість виїхати у більш безпечні місця,

– розповів Федоров.

Варто наголосити, що окупанти вперше завдали удару керованою авіабомбою по Запоріжжю пізно ввечері 22 вересня.

За кілька днів, 29 вересня, російська армія цинічно завдала масованих авіаударів по місту. Ворог випустив щонайменше 13 КАБів по місту. Унаслідок масованої атаки поранення отримали 16 осіб, серед яких – двоє дітей.