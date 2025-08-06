Впродовж минулої доби Росія 567 разів обстріляла 16 населених пунктів Запоріжжя. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Для ударів росіяни використовували авіабомби, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Які наслідки обстрілів Запоріжжя?

За минулу добу росіяни 567 разів обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області різними засобами ураження.

Наразі відомо про 2 загиблих. Ще 12 людей дістали поранення, зокрема 4 дітей. До лікарні направлено 5 людей в тяжкому та середньому стані.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки,

– повідомив Федоров.

Пізніше він уточнив, що пошкоджено щонайменше девʼять будівель.

6 авіабомб ворог скинув на Зарічне, Гуляйполе, Малинівці, Ольгівку та Новоандріївці.

Ворог використав 394 БпЛА різних модифікацій для атак на Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Червону Криницю, Малу Токмачку та Чарівне.

З РСЗВ окупанти 6 разів накрили Плавні, Приморське, Малу Токмачку та Новоданилівку.

Завдано 161 артилерійський удар по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.