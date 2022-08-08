Істерію про "обстріли українцями ЗАЕС" розганяє автор фейку про снігурів

Загроза щодо безпеки Запорізької атомної електростанції існує, але вона дещо перебільшена. Окупанти намагаються підняти істерію, щоб підірвати потік військової допомоги для України.

Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, окупанти звинувачують ЗСУ в обстрілі ЗАЕС, щоб підірвати довіру міжнародної спільноти та зупинити усю військову допомогу для України. Хоч цілком зрозуміло, що росіяни самі вгатили поблизу атомної електростанції.

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Пропагандисти придумують нову маячню

Як повідомив кореспондент, вчора російськими пабліками в соцмережа[ "гуляла" промова начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту окупантів валєрія васільєва, який засів в Енергодарі ще з кінця березня.

Він говорив абсолютну маячню: що ЗАЕС будували для слов'ян, а тепер її хочуть відібрати "нацисти", що йде війна за право існування "руского народа", що "колективний Захід" штовхає до війни і що потрібно бути готовим виконати найжорсткіший наказ. Була інформація, що окупанти замінували територію ЗАЕС.

Кореспондент наголошує, що це – інформація операція від загарбників. Вони навіть знають автора – це запорізький сепаратист володя, який в 2014 році розповідав маячню, що українці вбивають снігурів, бо вони червоні. І годують синичок, бо ті – синьо-жовті.

окупанти не ризикнуть підірвати станцію

Цими обстрілами загарбники хочуть дискредитувати українську армію. Кореспондент наголошує, що підірвати станцію практично неможливо. Якщо вони спробують це зробити – то наслідки будуть для них катастрофічними.

Їм доведеться евакуювати північ Криму, Бердянськ, Маріуполь. Насправді вони ніяку станцію підривати не збираються. Це буде останнє, що вони зможуть зробити – ядерну катастрофу перед обличчям міжнародної спільноти, – наголосив кореспондент.

росіяни просто намагаються нагнати істерію та підірвати довіру до України. За його даними, на ЗАЕС перебувають представники "росатома", які показують куди можна стріляти, щоб не було ніяких наслідків.

"Хоч під час стрілянини вони порушили азотно-кисневу станцію. Це було даремно, але вони терміново полагодили. Все, що йде від ЗАЕС – це пропаганда окупантів. Насправді загроза безпеці є. Але не так страшна, як можна подумати, – наголосив кореспондент із Запоріжжя.

окупанти хочуть нагнати істерію через ситуацію із ЗАЕС: дивіться відео

Атака окупантів на ЗАЕС: коротко