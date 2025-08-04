На Запоріжжі росіяни вбили подружжя та зруйнували житлові будинки
- У Запорізькій області від російського удару загинуло подружжя.
- Є пошкодженні та зруйновані житлові будинки.
Росія продовжує цинічно вбивати цивільних українців. На Запоріжжі через ворожий удар загинуло подружжя.
Сталося це у понеділок, 4 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також ЗСУ просунулися на Запоріжжі, а росіяни – на 3 інших напрямках: карти й огляд фронту від ISW
Що відомо про обстріл Гуляйпільської громади?
Удар був завданий по Пологівському району. Є руйнування.
На жаль, 62-річний чоловік та його 65-річна дружина загинули.
Росіяни ударили авіабомбами по Гуляйпільській громаді. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки,
– повідомив Іван Федоров.
Також цього дня загинуло ще 2 осіб унаслідок атаки на прифронтовий Степногірськ. Це 60-річний та 49-річний чоловіки.
Ударами було зруйновано будинок.
Нагадаємо, що нещодавно російська армія також підступно обстріляла рятувальників ДСНС. Окупанти FPV-дронами нанесли удари по Гуляйполю.
Унаслідок цієї атаки пошкоджень зазнало авто ДСНС. На щастя, минулося без постраждалих.