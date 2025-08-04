Росія продовжує цинічно вбивати цивільних українців. На Запоріжжі через ворожий удар загинуло подружжя.

Сталося це у понеділок, 4 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про обстріл Гуляйпільської громади?

Удар був завданий по Пологівському району. Є руйнування.

На жаль, 62-річний чоловік та його 65-річна дружина загинули.

Росіяни ударили авіабомбами по Гуляйпільській громаді. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки,

– повідомив Іван Федоров.

Також цього дня загинуло ще 2 осіб унаслідок атаки на прифронтовий Степногірськ. Це 60-річний та 49-річний чоловіки.

Ударами було зруйновано будинок.

Нагадаємо, що нещодавно російська армія також підступно обстріляла рятувальників ДСНС. Окупанти FPV-дронами нанесли удари по Гуляйполю.

Унаслідок цієї атаки пошкоджень зазнало авто ДСНС. На щастя, минулося без постраждалих.