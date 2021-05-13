Момент обстрілу BMW з гранатомету в Івано-Франківську потрапив на відео

В Івано-Франківську близько півночі 12 травня з гранатомета розстріляли автомобіль BMW X5. Поліція розслідує справу, а у ЗМІ з'явилося відео з моментом пострілу.

Обстріл позашляховика здійснили з берега річки Бистриця Солотвинська. Саме авто стояло на парковці біля супермаркету "АТБ".

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Момент обстрілу авто в Івано-Франківську

На оприлюдненому відео зображено силует людини, яка тримає на плечі щось схоже на РПГ. Вона здійснює постріл, після чого у повітря здіймається дим та іскри. Відтак силует ховається у заростях.

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Встановити риси людини, яка здійснила цей постріл вкрай важко. Відео скоріш за все записано з однієї з камер спостереження на опорах біля торгового центру, про які, ймовірно, знав нападник.

ЗМІ з'ясували, що автомобіль BMW X5 за документами належить мешканцю Львівщини підприємцю Тарасу Белзу. За фактом ним міг користуватися франківський дзюдоїст, володар Кубка Європи, керівник громадської організації "Хазард" Давид Харебава.

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